Рига, 14 октября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Утром в четверг, 14 октября, несколько десятков сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы Латвии устроили акцию протеста возле здания национального парламента в Риге. Об этом сообщило латвийское радио Latvijas Radio.

WikiImages Вакцинация

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В акции участвовали спасатели и пожарные, которые недовольны требованием обязательной вакцинации от коронавируса. Участники пикета передали открытое письмо спикеру парламента Инаре Мурниеце с призывом к депутатам не поддерживать приказ правительства о введении требования обязательной вакцинации к работникам госсектора.

Замначальника службы Кристап Эклонс сообщил Latvijas Radio, что сертификат о прививке или перенесенном ковид-заболевании имеется у 74% пожарных, а привито пока 68%. По состоянию на 12 октября нынешнего года не приняли решение о вакцинации всего 11% сотрудников службы. Это 290 человек.

Если эти принципиальные противники прививок решат покинуть ряды ГПСС, это повлияет на работу оперативной службы негативно — возможно, придется закрыть ряд малых пожарных постов в провинции, считают в ведомстве.

«Но в целом сейчас свыше 2/3 вакцинировались, понимают ситуацию, готовы жертвовать своим свободным временем и участвовать в дополнительных дежурствах, обеспечивая услугу обществу», — сообщил заместитель руководителя Государственной пожарно-спасательной службы Латвии.