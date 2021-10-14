Рига, 14 октября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Ковид-сертификат может оказаться полностью бесполезен, если с собой нет подтвреждающего личность документа. С такой ситуацией столкнулась жительница Риги, сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Паспорт не гражданина Латвии

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По словам рижанки, из-за смены документов она практически на две недели оказалась без действующего паспорта. По ее словам, с ковид-сертификатом, но без удостоверяющего личность документа теперь ей почти никуда не попасть.

Дело в том, что паспорт и идентификационную ID-карту (дублер паспорта) на время изготовления новых документов забирают. А с 11 октября нынешнего года в Латвии действует режим чрезвычайной ситуации. Вход в крупные торговые центры и другие места общего пользования — только с кoвид-сертификатом, который нужно предъявить вместе с паспортом или ID-картой.

Логичное предположение, что вместо паспорта можно взять водительские права, тоже не действует.

В Национальной службе здравоохранения заявили журналистам, что по закону документы — это только паспорт или ID-карта. В Управлении по делам гражданства и миграции журналистам посоветовали в поисках ответов обратиться в министерство здравоохранения, в ведении которого находится Национальная служба здравоохранения.