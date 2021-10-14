Таллин, 14 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Эстония по показателям распространения коронавируса вновь вошла в список худших стран мира — она теперь в так называемой «красной зоне». Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

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Отмечается, что средний показатель заболеваемости за последние семь дней составляет 1000 и более на 100 000 населения за день. Коронавирус в Эстонии распространяется очень широко, и общее количество зараженных интенсивно возрастает.

Постоянно увеличивается и среднее количество госпитализированных за семь дней — по состоянию на 14 октября это уже 42 человека. В то же время среднее количество смертей от COVID-19 за семь дней составляет 3,67 человека в день на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню в общемировых масштабах.

В больницах находится 21 пациент с коронавирусом на искусственной вентиляции легких. Оба этих показателя соответствуют высокому уровню распространения коронавируса.

Правительство Эстонии также следит за количеством полностью вакцинированных взрослых жителей, сейчас этот показатель составляет 64,15%.

Последний раз в «красной зоне» ковид-заболевания Эстония находилась весной 2021 года.