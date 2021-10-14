Москва, 14 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Исследование в Аргентине подтвердило высокую эффективность и безопасность российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера для препаратов Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. Об этом сообщили 14 октября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Личная страница Михаила Охлопкова в Vk Вакцина «Спутник Лайт»

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«Однократное введение «Спутник Лайт» — эффективный универсальный усилитель для вакцин, производимых AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая комбинация с применением «Спутник Лайт» в ходе исследования обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с гомогенными схемами вакцинации (две дозы одной вакцины) каждым из препаратов.

Исследование также показало, что что «Спутник Лайт» в комбинации со всеми другими вакцинами «имеет высокий профиль безопасности с отсутствием серьезных побочных эффектов после вакцинации», добавили в РФПИ.

Сообщается, что исследование проводится с участием 2800 добровольцев — по 560 участников в пяти регионах Аргентины. Представленные промежуточные результаты основаны на данных 1102 человек, вакцинированных 12 разными комбинациями препаратов.