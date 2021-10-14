В Белгородской области ввели QR-коды для общественных мест
Белгород, 14 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Постановление о введении QR-кодов для посещения общественных мест подписал 14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Согласно документу, обязательным условием для работы организаций и учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки о перенесённом не ранее шести месяцев назад COVID-19, либо отрицательного ПЦР-теста, проведённого не ранее 72 часов назад. Эти документы граждане должны будут представить на личных приёмах с чиновниками.
Кроме того, в Белгородской области ограничено нахождение детей до 14 лет в помещениях общественного питания и торговых центрах без сопровождения взрослых, корпоративы, банкеты и свадьбы могут проходить с гостями не более 50 человек, приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работников и диспансеризация.
В регионе практически на 90% вакцинированы «группы риска» — учителя, медработники, сотрудники заведений общепита.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Белгородской области обновлён суточный рекорд по случаям заражения коронавирусом — подтверждён 271 тест.