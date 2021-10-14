Белгород, 14 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Постановление о введении QR-кодов для посещения общественных мест подписал 14 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Согласно документу, обязательным условием для работы организаций и учреждений досуговой, культурной, спортивной направленности станет наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки о перенесённом не ранее шести месяцев назад COVID-19, либо отрицательного ПЦР-теста, проведённого не ранее 72 часов назад. Эти документы граждане должны будут представить на личных приёмах с чиновниками.

Кроме того, в Белгородской области ограничено нахождение детей до 14 лет в помещениях общественного питания и торговых центрах без сопровождения взрослых, корпоративы, банкеты и свадьбы могут проходить с гостями не более 50 человек, приостановлены коллективные профилактические медицинские осмотры работников и диспансеризация.

«За неделю заболеваемость увеличилась на 25%. Показатель на 100 тысяч населения в регионе составляет 110. По ежесуточному приросту заболеваемости мы несколько ниже, чем общероссийский показатель, но тем не менее цифры растут очень стремительно. Вирус «дельта», который пришёл к нам летом, характеризуется большей заразностью и скоростью репродукции. Сейчас он быстрее размножается в организме человека — с момента заражения до начала клинических проявлений проходит меньше времени. Если раньше условный больной мог заражать 3−6 человек, то сегодня это уже 6−9, а инкубационный период составлял от 7 до 14 дней, сейчас он сократился до 4−7 дней. О массовом закрытии школ на карантины или введении каникул раньше срока речи сейчас не идёт, несмотря на отдельные случаи введения дистанционного обучения», — пояснила руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева.

В регионе практически на 90% вакцинированы «группы риска» — учителя, медработники, сотрудники заведений общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Белгородской области обновлён суточный рекорд по случаям заражения коронавирусом — подтверждён 271 тест.