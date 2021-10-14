* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 14 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Делегация афганского временного правительства, возглавляемая исполняющим обязанности главы МИД, членом движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Моттаки отправилась в Анкару, сообщает 14 октября ИА Красная Весна со ссылкой на пресс-секретаря МИД Афганистана.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

На своей странице в Twitter пресс-секретарь сообщил, что делегация временного правительства Афганистана отправились в Турцию по официальному приглашению главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Там будут проведены переговоры с официальными представителями Анкары.

По утверждению турецкого информагентства Anadolu, делегация во главе с Моттаки прибудет в Турцию во второй половине дня 14 октября.

Ранее представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели переговоры об оказании гуманитарной помощи Афганистану, подчёркивая то, что «ослабление афганского правительства не принесет пользы никому».

«Последствия этого ослабления окажут негативное влияние на мировое сообщество, как с точки зрения безопасности и экономики, так и в контексте миграции», — заявил тогда и. о. главы МИД временного правительства Афганистана.