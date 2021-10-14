Москва, 14 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Первый снег может выпасть в Центральной России в начале следующей недели. Об этом сообщил 14 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Согласно прогнозу, во вторник, 19 октября, в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а днем не поднимутся выше +3…+8 °C.

«При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России вперемешку с дождём кое-где не исключается и вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега», — сообщил синоптик.

Однако, по его словам, первый снег будет таять ещё в воздухе и «носить символический, локальный, скоротечный характер», формирования снежного покрова не произойдёт.

В ночь на среду, 20 октября, ожидаются устойчивые заморозки, и выпавшие накануне осадки местами могут превратится в гололедицу.

Тишковец отметил, что «такой разворот в атмосфере не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы», которое ожидается в этом году почти по климатическому графику — в начале второй декады ноября.