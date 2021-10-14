Амстердам, 14 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Обзор препарата Evusheld (производства AstraZeneca) от коронавируса — комбинации двух моноклональных антител — начало Европейское агентство лекарственных средств (EMA), сообщили 14 октября в его пресс-службе.

Цитата из кф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США Ученый

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Оценка Evusheld займёт время: она будет проводиться, пока EMA не получит «достаточной доказательной базы для подачи официальной заявки на получение разрешения для торговли».

Напомним, Evusheld, или AZD7442, предусмотрен для предотвращения коронавирусной инфекции у взрослых. Ранее разработчик сообщил об успешном испытании «коктейля из антител».