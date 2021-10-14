Волгоград, 14 октября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Волгоградской области 14 октября выявлено 375 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 97 тысяч. Обновлён рекорд по летальным исходам — в статистику внесли 27 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 97 208 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 86 455 человек, в том числе 338 — выписаны за последние сутки.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 3 104 пациента.