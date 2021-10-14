Хельсинки, 14 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Скоростной международный поезд «Аллегро», движение которого было приостановлено из-за пандемии в 2020 году, возможно, вновь будет запущен между Санкт-Петербургом и Финляндией к западному Рождеству. Об этом 14 октября изданию «Фонтанка» рассказали в пресс-службе финской железнодорожной компании VR.

Морозов Л.Н Поезд «Аллегро»

Прежде чем будет объявлено об официальном запуске скоростного поезда, компания должна получить письменное согласие от РЖД. После этого Финские железные дороги пообещали рассказать подробно об условиях перемещениях в условиях пандемии.

«Данный план заключается в том, чтобы начать [движение «Аллегро»] к рождественскому сезону», — уточнили в VR.

В Финляндии не исключают, что зимой поехать на поезде смогут в том числе и туристы двух стран.

Ранее сообщалось о продлении ограничений на въезд на территории Финляндии для туристов из России. Новые ограничения продлены до 7 ноября.