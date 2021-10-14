Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области выдано 1,2 тыс. паспортов коллективной иммунизации, большинство из них выписаны предприятиям сферы торговли. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 октября сообщила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 Ленинградской области

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По ее словам, несмотря на то, что выдача паспортов не предусматривает никаких преференций для бизнеса, представители сферы торговли наиболее активны в получении таких документов. Напомним, обладать паспортом можно после вакцинации 80% сотрудников предприятия.

«На втором месте — предприятия общепита, — уточнила Нерушай. — Наименее активны в получении паспортов — парикмахерские и фитнес-клубы».

Напомним, с 15 ноября, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, для посещения некоторых объектов досуга и сферы услуг в Ленобласти будет необходим QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Аналогичные ограничения введены и для мероприятий — спортивных, культурных, семейных.

Отметим, что нововведение не одобрили фитнес-клубы, которые даже обратились к губернатору региона с просьбой не устанавливать для них эти ограничительные меры из-за оттока клиентов.

«Мы очень внимательно рассматривали обращение ассоциации фитнес-клубов к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко об отмене решения ввести QR-коды для посещения фитнес-центров. Есть ещё целый месяц для подготовки. И это всё-таки не жизненно важная услуга, её можно заменить на другие или проводить на открытом воздухе. Потому мы обращаемся к ассоциации фитнес-клубов помочь нам проводить разъяснительную работу с клиентами. Бизнес и власть должны принять взаимные меры для увеличения темпов вакцинации. Можно предложить бонусы клиентам, которые привились», — заметила Нерушай.

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Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов добавил, что если давать послабления и не контролировать эпидобстановку, то очередной локдаун будет неизбежен.