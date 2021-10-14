Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Для обеспечения увеличивающейся в праздничные дни потребности в железнодорожных перевозках Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании РЖД в период ноябрьских праздничных дней 2021 года назначает дополнительные рейсы поездов между Санкт-Петербургом и Москвой составами из двухэтажных вагонов. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Дарья Драй ИА REGNUM Двухэтажный поезд РЖД

Поезд Санкт-Петербург — Москва («Смена — А. Бетанкур») №25 будет уходить 1,2, 6 ноября в 21:50, прибывать в столицу в 06:04 следующего дня. Тот же поезд под №26 будет уходить 2, 3, 6 ноября в 21:55 из Москвы и прибывать в Петербург в 06:06 мск.

Также назначаются поезда №№ 175 и 176. Первый будет уходить из Петербурга 3 и 6 ноября в 09:20 и прибывать в Москву в 17:30 мск. Второй отправится из Москвы в те же дни в 10:53 и прибудет на берега Невы в 18:25 мск.