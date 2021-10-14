Подгорица, 14 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,1 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 49,7 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

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Первую дозу вакцины получили 251 782 человека или 40,6 процента, а вторую — 227 192 человека или 36,6 процента от общей численности населения.

В Черногории 1579 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 1173 человека прошли ревакцинацию.

Массовая вакцинация в Черногории началась 4 мая 2021 года.