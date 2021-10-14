Белокалитвинский район, Ростовская область, 14 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Число жертв смертельной аварии в Ростовской области достигло четырёх человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 14 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации ведомства, женщина, находившая за рулём ВАЗ-21 099, скончалась в больнице.

ИА REGNUM сообщало, что в автомобиле находились три пассажира — трое сыновей женщины-водителя. Все они погибли. Среди них — двое несовершеннолетних.