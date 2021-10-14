Рига, 14 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В латвийском городе Даугавпилсе может быть ограничено передвижение пенсионеров в общественном транспорте в утренние часы. Об этом сообщил портал rus.tvnet.lv со ссылкой на исполнительного директора самоуправления Сабине Шнепсте.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Автобус

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Свое решение местные власти аргументируют тем, что в период обострения эпидемии коронавируса пожилые люди становится самыми уязвимыми, поэтому нахождение их в утренние «часы пик» в гуще пассажиров может привести к самым негативным последствиям.

Сообщается, что, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, общее число заболевших в Даугавпилсе за две недели октября нынешнего года достигло 1047 человек. Таким образом, во втором по величине городе Латвии впервые с января этот показатель превышает 1 000 человек.

В Даугавпилсе также один из самых высоких уровней заболеваемости в стране на 100 000 жителей.