Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге первично привились от коронавируса 4644 человека, а полностью завершил цикл вакцинации за сутки 7731 человек. Полностью привитых в Северной столице, по состоянию на 14 октября, 1 млн 758 тыс. 787 человек. Это практически треть от численности постоянного населения Петербурга, включая несовершеннолетних, которым прививка от коронавируса не делается.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Запас вакцины в городе составляет 927 334 дозы. Прививки от коронавируса ставят в 174 пунктах вакцинации.

Как сообщалось, план по вакцинации от коронавируса для Петербурга составляет 65% от совокупного населения мегаполиса (5 млн 371 тыс. человек на 1 августа 2021 г., по данным Петростата). Таким образом, на сегодняшний день выполнено 50,3% от плана по вакцинации.