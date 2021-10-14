Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области пока нельзя говорить о коллективном иммунитете от коронавируса. В регионе полностью привились от этой инфекции 35,7% местных жителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, этом 14 октября сообщила главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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По ее словам, с февраля текущего года регион имеет необходимый запас вакцины от COVID-19. Всё это время, семь дней в неделю, в регионе работают 111 пунктов вакцинации.

«Две дозы вакцины получили лишь 35,7% местных жителей. Это недостаточно для того чтобы сформировать коллективный иммунитет», — отметила Ольга Историк.

Она уточнила, что необходимо привить от ковида практически все группы работающего населения.

«За неисполнение — возможна административная ответственность. Если работодатели не привьют 80% сотрудников, то их деятельность, возможно, будет приостановлена. Я все-таки надеюсь, что работники привьются, и нам не надо будет принимать жесткие меры», — подытожила Историк.