Волгоград, 14 октября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Беременная женщина и её нерождённый ребёнок скончались от осложнений при COVID-19 в реанимации роддома № 5 в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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По данным облздрава, коронавирус выявили у 37-летней женщины в начале сентября, она обратилась за медицинской помощью в Калачевскую ЦРБ. Пациентку доставили в перепрофилированный роддом № 5 Волгограда, у неё диагностировали большой процент поражения лёгких и низкую сатурацию. Женщину перевели в реанимацию, волгоградские медики неоднократно консультировались по стратегии лечения со специалистами из Москвы.

Несмотря на усилия врачей, первым в утробе скончался ребёнок, были приняты меры по экстренному родоразрешению. Спустя несколько дней состояние женщины ухудшилось, она также скончалась. Окончательную причину смерти установит исследование, сообщает 14 октября издание «В1.ру».