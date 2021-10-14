Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Ленинградской области по коронавирусной инфекции неблагоприятная. Со второй половины сентября в регионе наблюдается рост заболеваемости. Об этом 14 октября сообщила главный государственный санитарный врач по Ленинградской области, глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Историк, сейчас нет предпосылок к тому, что заболеваемость будет снижаться. Темп прироста заболеваемости составил 5,36%, это достаточно большой процент

«Если посмотреть клиническое проявление, то 70−80% — те лица, которые переносят заболевание в форме ОРВИ. Достаточно большой процент — около 12% — ковидные пневмонии и небольшой процент тех, кто переносят в бессимптомной форме и выявляются при лабораторных исследованиях», — уточнила специалист.

Напомним, за последние сутки в Ленобласти выявили 290 новых случаев коронавируса, выписали 270 человек.