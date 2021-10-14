Канберра, 14 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Летучие собаки могут заразить лошадей новым генотипом вируса Хендра (HeV-g2), а те могут передать его людям. Об этом говорится в публикации Организации научных и промышленных исследований Австралии (CSIRO).

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Учёные выявили передачу вируса от летучих собак — крыланов — к лошадям в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс. По генотипу новый вариант близок прежнему вирусу Хендра, а это значит, что лошади потенциально могут заразиться по всей стране.

Австралийских лошадей прививают от вируса Хендра. Специалисты полагают, что вакцина защитит их и от нового генотипа, иначе животные могут погибнуть.

«Вирус Хендра может передаваться от летучих собак лошадям и от лошадей — к людям», — предупредили учёные.

Вирус Хендра переносят летучие мыши, его обнаружили в Австралии в 1994 году. Заразившиеся от летучих мышей лошади могут передать вирус человеку. Среди лошадей летальность заболевания составляет 75%, среди людей — 60%. К этому же роду вирусов принадлежит Нипах, провоцирующий другое заболевание.

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