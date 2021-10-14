Москва, 14 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Россия требует, чтобы KFOR (военная миссия под руководством НАТО в Косово — ИА REGNUM) выполнили свой мандат в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 и «уняли распоясавшихся косовоалбанских радикалов». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 14 октября новый инцидент на севере Косово и Метохии, произошедший днем раньше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Напоминаем, что ведомый НАТО международный контингент в полной мере несет ответственность за обеспечение мира и безопасности в крае», — цитирует сообщение Захаровой официальный сайт МИД России.

Дипломат предположила, что за инцидентом стоит «демонстративное нежеланием косоваров отказываться от своих агрессивных планов, нацеленных на зачистку края от неалбанских жителей путем создания для них невыносимых условий существования».

«Очевидно, что радикальное «правительство» Альбина Курти не чувствует себя связанным какими-либо обязательствами, открыто игнорирует даже тех на Западе, кто продолжает лоббировать международную легализацию незаконной, односторонне провозглашенной независимости Косово», — отметила Захарова.

По ее словам, такое поведение Приштины и невнятная реакция ее внешних кураторов неизбежно провоцируют скатывание к открытому столкновению и «уничтожают предпосылки к продолжению и без того буксующего диалога сторон».

Напомним, что 13 октября косовские боевики, оснащенные тяжелым вооружением и бронетехникой, вторглись на север Косово, населенный сербами, якобы для проведения акции по борьбе с контрабандой. В результате их действий десятки людей пострадали, один серб госпитализирован с огнестрельным ранением.