Астана, 14 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо объединить усилия в борьбе с пандемией. Об этом 14 октября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Emails.vlast.kz Касым-Жомарт Токаев

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«Думаю, что нам следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии, разработать совместные проекты в области науки и фармацевтики, координировать в случае необходимости действия по установлению санитарно-эпидемиологических режимов», — сказал Токаев.

В качестве примера сотрудничества стран в этом направлении глава Казахстана привёл производство в стране российской вакцины «Спутник V». Он также сообщил, что Казахстан смог разработать собственную вакцину от COVID-19 — QazVac.

Заседания Высшего Евразийского экономического совета из-за карантинных мер проводится в дистанционном формате.

Стоит отметить, что в Казахстане, по последним данным, за время пандемии выявили более 910 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 1985 — за последние сутки. Число полностью привитых граждан от COVID-19 достигло 7 млн человек.