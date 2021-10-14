Белгород, 14 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Белгородской области 14 октября выявили 271 нового носителя коронавируса — на 12 больше, чем за предыдущие сутки, что стало новым рекордом. Выписаны после лечения 169 пациентов, двое скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 записались 3 020 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество заражений достигло 57 045. Выздоровели 49 830 человек, скончались 1 229 пациентов. Госпитализированы в стационары 1 649 человек, на амбулаторном лечении — 4 337 жителей, направлены на самоизоляцию 15 892 белгородца.

На вакцинацию от COVID-19 подана 771 921 заявка, полный курс иммунизации прошли 721 749 человек.