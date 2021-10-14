Москва, 14 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Правительство России разработало законопроект, который обязывает владельцев опасных промышленных объектов ликвидировать нанесённый природе ущерб. Об этом сообщил 14 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Он рассказал, что действие законопроекта распространяется на объекты первого и второго класса опасности, где используются токсичные вещества. Собственника обяжут за пять лет до завершения эксплуатации объекта разработать план по ликвидации загрязнения.

«Чтобы исключить возможность ухода от обязательств через процедуру банкротства либо продажу фирме-однодневке, создадим механизм контроля сделок с такими опасными объектами», — заявил Мишустин.

Глава правительства уточнил, что передать такие объекты можно будет только той компании, которая подтвердит свою финансовую устойчивость.