Москва, 14 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Скорость изменения климата на планете Земля достигла максимальных показателей за сотни тысяч лет. Об этом 14 октября заявил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, член-корреспондент РАН Владимир Семенов на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Такие сведения удалось получить на основании слоев льда, возрастом в сотни тысяч лет, что позволяет получить представление о температурных режимах древних эпох и скорости изменении климата задолго до появления человечества.

«Таких быстрых изменений за последние сотни тысяч лет не было. Главная проблема в скорости происходящих изменений. И вторая проблема — на земле сейчас живет около 8 млрд человек. Огромное количество людей живет на побережье, а потепление напрямую влияет на будущее этой инфраструктуры, которая там построена», — сказал Семенов.