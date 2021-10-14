Улан-Батор, 14 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Из-за эпидемиологических ситуаций в Монголии решили отправить часть сотрудников государственных организаций на удаленную работу. Об этом сообщила пресс-служба государственной чрезвычайной комиссии страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

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С 15 октября сотрудников с малолетними детьми, а также тех, кто дома ухаживает за пожилыми людьми, отправляют на удаленную работу.

В комиссии отметили, что вводить карантин в Монголии не планируется.

«По данным исследований, карантин — не самая эффективная мера. Если мы будем строго соблюдать санитарные меры, то мы можем не заразиться коронавирусом. Каждый гражданин должен постараться», — отметили в комиссии.

Отметим, что в Монголии незначительно снижается количество новых случаев COVID-19, но не уменьшается смертность. В стране каждый день умирают не меньше 15 пациентов. Новую волну связывают с распространением дельта-штамма. По данным Национального центра исследования инфекционных заболеваний, более 90% новых случаев COVID-19 вызвано мутацией дельта.

За время пандемии в Монголии зарегистрированы 332 789 случаев коронавирусной инфекции, умерли 1424 пациентов.