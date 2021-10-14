Кишинёв, 14 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии объявила в стране режим повышенной готовности из-за энергетического кризиса. Об этом сообщил журналистам после заседания комиссии министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

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«Я хочу, чтобы было ясно: режим повышенной готовности введен для того, чтобы ответственные учреждения могли принять конкретные меры для защиты граждан и энергетической безопасности страны», — сказал Спыну.

Он добавил, что этот режим решили ввести, чтобы потом не пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Министр добавил, что рос цен на газ на мировых рынках является беспрецедентным, и это «неизбежно» негативным образом скажется на Молдавии.

Напомним срок контракта о поставках газа из Россию в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Переговоры о дальнейших поставках продолжаются. Молдавская сторона настаивает на сохранении прежней цены на газ.