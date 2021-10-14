Москва, 14 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Новые данные Росстата по инфляции выглядят пугающе, считает инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 14 октября. Российская инфляция в октябре вполне может достигнуть 8%. С 1 по 11 октября цены выросли на 0,37% — это в среднем на 0,034% в сутки. Для сравнения, в сентябре цены росли в среднем на 0,02% в сутки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Насколько всё серьезно? По словам эксперта, если цены будут расти до конца октября с такой же скоростью, как и в первые 11 дней месяца, инфляция в конце месяца достигнет 8,1% (г/г). «Огурцы и помидоры с 1 по 11 октября подорожали на 15% и 17% соответственно. Есть надежда, что цены на овощи скорректируются (они достаточно изменчивые) и инфляция к концу месяца хотя бы будет в рамках приличия (например, в районе 7,6−7,8%). Но не факт», — отметил Коган.

По его мнению, пик инфляции в России ещё не пройден. «В октябре она превысит 7,4%. Банк России будет бороться с дорожающими огурцами всеми доступными инструментами. Доступна только ключевая ставка. Вероятно, её повысят на 50−100 базисных пунктов. Сейчас российские облигации растут в цене и ставка по ним падает. Но на горизонте месяца растущая инфляция может привести к тому, что наши облигации просядут. Ждём дальнейшего роста ставок по кредитам и депозитам в банках. Увы, ожидаем дальнейших проблем с реальными доходами населения. Цены сейчас больше всего растут на овощи, мясо и молочку — это значительно снижает покупательную способность», — пояснил сопредседатель «Партии Роста».