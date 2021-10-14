Москва, 14 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Никакой условной черты для принятия российскими властями решительных мер по борьбе с коронавирусной инфекции нет. Это будет зависеть от способности медицинской инфраструктуры справиться с потоком пациентов с COVID-19. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Речь не в черте, вряд ли она может быть», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что за истекшие почти два года с начала пандемии определённый опыт уже наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована.

«Сейчас больше технологий и протоколов лечений», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, «до тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлёбывается, так оно и будет продолжаться».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 14 октября, число выявленных за последние сутки заражений коронавирусом в России увеличилось на 31 299 случаев, что является абсолютным максимумом за всё время пандемии. Сутками ранее выявили 28 717 новых случаев заражения. Таким образом общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 7 892 980.