Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. «Росдорбанк» просит конкурсного управляющего по банкротству АО «Метрострой» Санкт-Петербурга включить банк в реестр кредиторов, чтобы получить полмиллиарда рублей в счет просроченного кредита, обеспеченного залогом. Об этом 14 октября сообщает издание «Ведомости».

ОАО «Метрострой» Строительство станции метро «Большой проспект» (Горный институт)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что весной 2021 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ОАО «Метрострой» банкротом. Это произошло после того как было возбуждено уголовное дело на бывших руководителей компании о крупных хищениях. В процессе выяснилось, что компания не может обеспечивать взятые на себя обязательства ни по выполнению государственных контрактов по строительству станций и веток Петербургского метрополитена, ни по выплате заработной платы своим сотрудникам.

«Росдорбанк» потребовал вернуть ему почти 547 млн рублей — 277 млн рублей в качестве основного долга по кредиту, выданному в декабре 2018 год под 12% годовых до 25 марта 2019 года. Остальная часть — просроченные проценты за 2018−2021 года и неустойки по кредиту и процентам.

Отметим, что в июне текущего года, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с «Метростроя» долги по кредиту, обратив имущество «Метростроя», которое было оформлено в залог. Это четыре офисных помещениях на улице Благодатная, 47, общей площадью 820 кв. м, нежилое помещение в 3,2 тыс. кв. м на Загородном проспекте, гараж, малярный участок, материальный склад и 32 гектара земли под Петербургом.

Напомним, на смену частного «Метростроя» администрацией Санкт-Петербурга (65%) в партнерстве с Группой ВТБ (35%) было создано новое АО «Метрострой Северной столицы» (МССС).