Банк хочет получить 500 млн рублей с банкрота — «Метростроя» Петербурга
Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. «Росдорбанк» просит конкурсного управляющего по банкротству АО «Метрострой» Санкт-Петербурга включить банк в реестр кредиторов, чтобы получить полмиллиарда рублей в счет просроченного кредита, обеспеченного залогом. Об этом 14 октября сообщает издание «Ведомости».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что весной 2021 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ОАО «Метрострой» банкротом. Это произошло после того как было возбуждено уголовное дело на бывших руководителей компании о крупных хищениях. В процессе выяснилось, что компания не может обеспечивать взятые на себя обязательства ни по выполнению государственных контрактов по строительству станций и веток Петербургского метрополитена, ни по выплате заработной платы своим сотрудникам.
«Росдорбанк» потребовал вернуть ему почти 547 млн рублей — 277 млн рублей в качестве основного долга по кредиту, выданному в декабре 2018 год под 12% годовых до 25 марта 2019 года. Остальная часть — просроченные проценты за 2018−2021 года и неустойки по кредиту и процентам.
Отметим, что в июне текущего года, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с «Метростроя» долги по кредиту, обратив имущество «Метростроя», которое было оформлено в залог. Это четыре офисных помещениях на улице Благодатная, 47, общей площадью 820 кв. м, нежилое помещение в 3,2 тыс. кв. м на Загородном проспекте, гараж, малярный участок, материальный склад и 32 гектара земли под Петербургом.
Напомним, на смену частного «Метростроя» администрацией Санкт-Петербурга (65%) в партнерстве с Группой ВТБ (35%) было создано новое АО «Метрострой Северной столицы» (МССС).