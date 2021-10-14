Москва, , 14:29 — REGNUM Надежды на освобождение властями Казахстана пророссийского публициста Ермека Тайчибекова мало. Об этом 14 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Ермек Тайчибеков Цитата из видео. youtube.com

«Боюсь, что надежда на освобождение Ермека Тайчибекова вообще нет», — констатировал эксперт.

«12 октября жалоба адвоката Ермека Тайчибекова об отмене приговора его подзащитному была отклонена судейской коллегией алматинского суда», — пояснил эксперт.

«Помимо этого, против Тайчибекова возбуждены ещё два уголовных дела, так что перспективы весьма печальные. Если не случится чего-то экстраординарного, например, удовлетворения его прошения о принятии в российское гражданство, то, боюсь, что на свободу он выйдет только в следующем десятилетии», — заявил эксперт.

Напомним, что пророссийского блогера и публициста Ермека Тайчибекова казахстанские власти осудили на семь лет заключения строгого режима. В то же время организатора «языковых патрулей» Куата Ахметова приговорили всего лишь к штрафу в 145 тысяч тенге (примерно 25 тысяч рублей) и дали возможность покинуть страну.