Ростов-на-Дону, 14 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Ростовская областная клиническая больница, на базе которой развёрнут крупнейший ковидный госпиталь, повторно ищет поставщика кислорода. Об этом сообщил главный врач лечебного учреждения Вячеслав Коробка 14 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Кислород хранится в специальной ёмкости, у него очень низкая температура. Каждая партия проверяется на наличие примесей и количество кислорода. Допускается не менее 99,5% кислорода

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Мы ожидали такой реакции участников рынка на наш первый аукцион, никакого ажиотажа нет. На сегодня ёмкости кислородной станции больницы бесперебойно пополняются поставщиком по ранее заключённым контрактам, есть предусмотренная законом возможность увеличить объёмы поставок по ним. К тому же, у нас достаточно времени, чтобы своевременно заключить очередное соглашение», — сказал Коробка.

Результаты торгов станут известны 22 октября.

ИА REGNUM напоминает, что дефицит медицинского газа может грозить пациентам с COVID-19 в Ростовской области. Инцидент может возникнуть в связи с регламентными работами на предприятии по производству кислорода. Изучается вопрос о максимальном сокращении срока проведения работ.