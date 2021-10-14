Сан-Хосе, 14 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Карлос Альварадо объявил о постепенном ослаблении в последние месяцы 2021 года санитарных ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Президентском доме, сообщает Prensa Latina.

MadriCR Карлос Альварадо

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Альварадо сообщил, что программа называется «Постепенное ответственное открытие», которая будет действовать с 16 декабря по 31 декабря 2021 года, и указал, что это стало возможным, поскольку страна находится в лучшем состоянии по COVID-19.

При этом он призвал не ослаблять бдительность и соблюдать медицинские предписания, установленные для предотвращения распространения коронавируса, такие как использование масок, мытье рук и социальное дистанцирование, и, прежде всего, вакцинация.

Альварадо объяснил, что это будет происходить постепенно, потому что, хотя количество новых случаев уменьшается, в больницах по-прежнему наблюдается высокая загруженность пациентов с этим заболеванием, и необходимо дать передышку работникам служб здравоохранения.

Президент также напомнил, что в стране существует население в количестве около 750 000 человек старше 12 лет, которые не были привиты и наиболее подвержены риску заболеть и заразить других.

Он также объявил, что с 1 декабря полный график вакцинации из двух доз с цифровым сертификатом будет обязательным для доступа к определенным видам деятельности и помещениям в качестве меры по защите здоровья населения.

«Каждый непривитый человек подвергает риску других», — сказал Альварадо и пояснил, что эта дата была выбрана для того, чтобы у людей, которые еще не начали процесс вакцинации, было время получить две необходимые дозы.

По его словам, достижение наибольшего числа людей, вакцинированных против COVID-19, позволит в большей степени восстановить экономику и производственную деятельность для создания рабочих мест.