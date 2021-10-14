Москва, , 14:12 — REGNUM Правительство России выделит около 4 млрд рублей на выплаты жителям и защитникам блокадного Ленинграда, сообщил 14 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — сказал Мишустин. — Им будет перечислена единовременная выплата».

Глава правительства уточнил, что размер выплаты составит 50 тыс. рублей, а всего на эти цели будет направлено порядка 4 млрд рублей. Денежные средства будут предоставлены их получателям до 22 ноября.