Белгород, 14 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Работу диспетчерской службе станции скорой помощи Белгородской области оценил 14 октября губернатор Вячеслав Гладков. Там у него состоялся «нелицеприятный разговор», и теперь он будет лично следить за загрузкой бригад, сообщил глава региона на своей странице в социальной сети.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Скорая помощь

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Губернатор в курсе, что многим жителям сложно дозвониться до скорой помощи или вызвать врача на дом. Регламент работы экстренной службы в большей части не исполняется, отметил Вячеслав Гладков.

«Из 178 машин часть стоит в гаражах по тем или иным причинам, значительная доля работает на линии по несколько часов. В этом году мы получаем дополнительный транспорт и, я надеюсь, что он будет на маршрутах 24 часа. Одна бригада закончила смену, машину обработали, и другая бригада на ней выезжает. У нас 28 автомобилей до сих пор передаются от скорой помощи в муниципалитеты. Машины просто стоят уже несколько месяцев. Многие транспортные средства без водителей. Это недопустимо! С 1 октября повысили зарплату на 20% водителям (не оклады, а фонд оплаты труда), с 1 января — ещё на 4%. Не могу сказать, что это самая низкая зарплата. Конечно, и нагрузка большая, но частично водители получают доплаты за работу с ковидными больными», — пишет глава региона.

По мнению губернатора, зачастую машины скорой помощи задействованы как транспортные средства для перевозки пациентов из одного муниципалитета в другой. Эти логистические проблемы властям необходимо оперативно решать.

«Правильно люди жалуются. Проблемы есть, и проблемы большие. Департаменту здравоохранения нужны новые управленческие решения. Это абсолютно очевидно. И мы точно должны оперативно всё это перестроить! Сейчас мы переходим на систему ежедневного мониторинга за загрузкой машин. Удалённый доступ будет выведен мне в кабинет. Руководителя департамента здравоохранения жду в ближайшее время с докладом об экстренных предложениях. Плюс ежедневный доклад в соцсетях депздрава о работе скорой помощи: количество машин, реагирование на неотложную помощь», — поручил Вячеслав Гладков.

Напомним, для вызова врача на дом в Белгороде запустили специальную горячую линию, количество звонков в день достигает четырёх тысяч.