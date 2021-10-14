Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Автоколонну сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, направлявшуюся в Тбилиси, остановили возле города Самтредиа. Об этом 14 октября сообщила депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Анна Цитлидзе.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У Самтредиа колонну остановили. Перекрыли дорогу. 30 человек с вениками», — написала депутат.

Цитлидзе заявила, что среди тех, кто перекрыл дорогу, якобы были члены городского собрания Зугдиди. Позже она написала, что колонна смогла продолжить дорогу.

Стоит отметить, что ЕНД объявила о проведении в Тбилиси вечером 14 октября митинга в поддержку Саакашвили. Остальные партии отказались присоединиться к акции. Грузинские СМИ сообщают, что автоколонны сторонников экс-президента, движущихся в столицу, на дорогах встречают активисты и бросают в машины веники.

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