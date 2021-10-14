Тбилиси, 14 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Автоколонну сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, направлявшуюся в Тбилиси, остановили возле города Самтредиа. Об этом 14 октября сообщила депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Анна Цитлидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«У Самтредиа колонну остановили. Перекрыли дорогу. 30 человек с вениками», — написала депутат.

Цитлидзе заявила, что среди тех, кто перекрыл дорогу, якобы были члены городского собрания Зугдиди. Позже она написала, что колонна смогла продолжить дорогу.

Стоит отметить, что ЕНД объявила о проведении в Тбилиси вечером 14 октября митинга в поддержку Саакашвили. Остальные партии отказались присоединиться к акции. Грузинские СМИ сообщают, что автоколонны сторонников экс-президента, движущихся в столицу, на дорогах встречают активисты и бросают в машины веники.