Ереван, 14 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 12 522 исследования на коронавирус, из которых 1589 дали положительный результат. Об этом 14 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 276 666 носителей коронавируса. Из них 251 330 справились с инфекцией, в том числе 754 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 18 430 носителей коронавируса. За сутки их стало больше на 830 человек. Смерть в республике зарегистрировали у 6906 пациентов с COVID-19, из которых 29 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 8497 тестов на коронавирус 1217 были с положительным результатом. 897 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умер 31 пациент с COVID-19.