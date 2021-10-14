Москва, 14 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Законопроект о введении обязательной вакцинации от коронавируса во всей России планируется рассмотреть в Госдуме во втором чтении в ноябре 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Вакцинация

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«Напомню, что предыдущий состав Госдумы (голосами депутатов от «Единой России») принял этот законопроект в первом чтении в июне 2021, но не стал рассматривать его далее перед выборами», — отметил Куринный.

Законопроект о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок станет одним из первых законопроектов, над которыми начнет работать Госдума VIII созыва, допускали парламентарии.

Ранее 8 июня 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19. Предполагалось, что законопроект будет доработан ко второму чтению, появится прямое указание на добровольность вакцинации от коронавируса. Обсуждение законопроекта было перенесено на осень 2021 года.