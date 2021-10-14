Москва, 14 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Россия должна выработать стратегию по защите соотечественников и забрать их домой. Об этом 14 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Товарооборот России со странами Средней Азии растёт, деньги текут, а всё остальное, по мнению принимающих решения — шелуха. Ситуация с Украиной, где в своё время с совместной торговлей тоже было всё в порядке, так ничему никого в высоких кабинетах Кремля, увы, не научила», — заявил эксперт.

«Но если выражаться привычными для властей предержащих терминами, то люди — это самый ценный ресурс, и этот ресурс либо будет работать на вас, либо же против вас», — констатировал Намовир.

«Если в силу совокупности тех или иных обстоятельств Россия не может защитить своих соотечественников от дискриминации «на местах», то надо забирать их домой, что вдвойне благоразумно, учитывая демографический кризис в РФ», — заключил политолог.