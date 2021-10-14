Москва, 14 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ, сообщили 14 октября в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединёнными Арабскими Эмиратами», — сообщили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 октября Россия возобновила регулярное аваиасообщение с пятью странами мира, временно приостановленное из-за пандемии коронавирусной инфекции. Речь идёт о таких государствах как Дания, Перу, Новая Зеландия, Джибути и ЮАР.