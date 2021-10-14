Джакарта, 14 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 1053 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По состоянию на 14 октября в Индонезии выявили 4 232 099 носителей коронавируса.

За сутки коронавирус в стране побороли 1715 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 069 399 человек.

От COVID-19 в Индонезии умерли 37 человек. Всего эпидемия унесла жизни 142 848 жителей Индонезии.

В Индонезии зафиксировано 20 551 активный случай COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 688 800 доз вакцины против коронавируса от французского правительства.

Подробнее в материале:Индонезия получила новую партию вакцины AstraZeneca