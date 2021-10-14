Москва, 14 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на восстановление нарушенных прав и обеспечение защиты законных интересов застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика по обязательному пенсионному страхованию к другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В настоящее время при досрочном переходе застрахованного лица от одного страховщика к другому новому страховщику передаются средства пенсионных накоплений без всего (или части) дохода от их инвестирования. При этом пенсионный фонд, из которого переходит застрахованный, направляет удержанную сумму инвестиционного дохода в собственный резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС).

Законопроектом предлагается в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным обязать страховщиков, от которых были неправомерно переведены пенсионные накопления, восстанавливать из РОПС на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Одновременно с восстановлением из РОПС средств инвестиционного дохода, страховщик, получивший средства пенсионных накоплений от НПФ, договор с которым был признан судом недействительным, должен отразить на счете застрахованного лица также доход от инвестирования средств пенсионных накоплений (соответствующих размеру средств, восстанавливаемых из РОПС), исходя из результатов инвестирования указанных средств, имевших место за период нахождения восстанавливаемых средств в РОПС. При этом в случае отсутствия дохода или получения убытка от инвестирования средств пенсионных накоплений, отражение на счете застрахованного лица инвестиционного дохода не производится.

По данным Счетной палаты, только в период с 2015 по 2019 годы граждане потеряли на досрочных переходах из фонда в фонд 108,4 млрд рублей.