София, 14 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В настоящее время официальная София не располагает достаточными административными и техническими ресурсами для проведения всеобщей обязательной вакцинации населения Болгарии от COVID-19. Об этом 14 октября в эфире болгарского телевидения заявил министр здравоохранения временного правительства страны Стойчо Кацаров.

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По его словам, соответствующий процесс должен осуществляться исключительно на добровольной основе, и государство «здесь не имеет морального права диктовать собственные условия».

«Этого нельзя делать насильно, чрезмерное давление на граждан может лишь усугубить ситуацию, — отметил, в частности, министр. — Мы сделали всё возможное, чтобы проинформировать людей о возможных последствиях отказа от антиковидных прививок. В нашей стране нет человека, который не был бы знаком со сложившейся эпидемиологической ситуацией».

Как подчеркнул С. Кацаров, на данный момент единственным эффективным оружием в борьбе с пандемией на этом фоне является «ограничение контактов между люди принятием строгих мер».

Напомним, с 14 октября в Софии, Пловдиве, Варне и других крупных городах страны ужесточены карантинные правила. Обучение в школах и центрах детского и юношеского творчества переведено в режим онлайн, а театры, кинотеатры и лекционные аудитории аудитории станут работать при условии заполнения не более 30% мест. Общее количество граждан Болгарии, заразившихся коронавирусной инфекцией, составило 531 тысячу человек. Из них скончались 22 004 пациентов.