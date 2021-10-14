Москва, 14 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Возможную корректировку пенсионной реформы в администрации президента России не обсуждают. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 14 октября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Подобных обсуждений в Кремле не ведётся», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Журова («Единая Россия») заявила, что «корректировки точно будут» в отношении пенсионной реформы. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство признать несостоятельность накопительной пенсионной системы и вернуть пенсионные накопления, которые образовались у граждан до заморозки накопительной части пенсии.

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