Москва, 14 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин будет проводить ревакцинацию от COVID-19 после рекомендаций специалистов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Путин

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«Все будет зависеть от рекомендаций специалистов. Вы знаете, что президент очень внимательно к этому относится, и как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом», — сказал Песков.

Владимир Путин привился первой дозой от COVID-19 23 марта 2021 года, второй дозой — 14 апреля.