Скопье, , 13:35 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис прибудет в столицу Северной Македонии город Скопье 14 октября с двухдневным официальным визитом, сообщает AMNA.

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Варвициотис едет по приглашению заместителя премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Николы Димитрова. Заявления для прессы последуют после встречи Варвициотиса с Димитровым.

У греческого министра также запланирована встреча с министром иностранных дел Буджаром Османи.

В пятницу, 15 октября, Варвициотис обсудит европейскую перспективу Северной Македонии и события на Западных Балканах с премьер-министром Зораном Заевым, а также двусторонние вопросы, связанные с экономикой и энергетикой.