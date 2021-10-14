Санкт-Петербург, 14 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге госпитализировали в стационары 555 больных с COVID-19. Это на 119 человек больше, чем сутками ранее сообщили 14 октября в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Всего, с учетом суточной выписки 512-ти человек, в больницах Петербурга, принимающих пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, в настоящее время находится 6863 пациента, это на 169 человек больше, чем было в предыдущие сутки.

В палаты реанимации коронавирусных стационаров в настоящее время помещены 607 пациентов (+13 к показателю предыдущих суток), в том числе 283 человека подключены к аппаратам ИВЛ (+18).

В Петербурге свободны 29,8% коронавирусных коек (от норматива Минздрава). Всего в городе развернуто 8326 таких коек в 14 городских и трех федеральных стационарах.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге, по состоянию на 14 октября, находится 32 634 человека, это на 738 человек больше, чем было в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге снизился и составляет 0,95 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 13 октября в Петербурге выявили 2345 новых носителей коронавирусной инфекции. Выздоровели 2004 человека, скончались 67 человек.