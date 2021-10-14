Курск, 14 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Курской области 14 октября зарегистрировано 263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на семь больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 60 тыс. 965 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 54 тыс. 56 пациентов, в том числе 156 — за последние сутки.

Скончались 1516 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.