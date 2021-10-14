Екатеринбург, 14 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Свердловской области, по состоянию на 14 октября, зарегистрировали еще 41 летальный исход из-за коронавирусной инфекции, что на два больше, чем за днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала месяца максимальный показатель смертности пришелся на 9 октября (48 случаев), минимальный — на 13 октября (39 фактов). С начала пандемии число жертв болезни в регионе достигло 6897.

В COVID-центрах на сегодняшний день находятся 923 пациента в тяжелом состоянии, 438 из которых находятся на аппаратах ИВЛ. Состояние 7144 пациентов оценивается как среднетяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с конца марта 2020 года в Свердловской области зафиксировано 146 564 случая заражения коронавирусом